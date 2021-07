Värske isa jäi esimest korda beebiga kahekesi koju: karjumine läks nii hulluks, et ühel hetkel tõmbas see tal hinge kinni

Eelkõige painasid mind need hetked, kus ta läks karjumisest nii hüsteeriasse, et see tõmbas tal hinge kinni. Mõnikord oli seda juhtunud ja sellises olukorras oskab ainult emme midagi geniaalset välja mõelda, et laps kiirelt maha rahustada.

Merlinil, kes on täie pühendumuse ja asjatundlikkusega minu ja meie lapse igapäevase heaolu eest hoolitsenud, oli järgmiseks päevaks väike puhkus ja enese premeerimine plaanitud.

Pooleteisttunnine pediküüri sessioon

"On lootust, et ta natuke aega magab. Siis saad omi asju teha," ütles Merlin tund aega enne äraminekut.

Ta nägi kurja vaeva, et last magama saada. Erinevalt kõikidest teistest päevadest, otsustas Maru just sel päeval, et ta päevast und vankris teha ei taha. Seega Merlin läks temaga magamistuppa ja veetis seal kaua aega.

"Jüri, magamistoas on herilane!" ütleb ta mulle pärast seda, kui on Maru just magama saanud. Jooksin magamistuppa. Kuna mul on igasuguste nõelavate ja hammustavate putukate ees hirm ning mul ei olnud käepärast midagi, millega herilast kinni püüda või ära lüüa, siis püüdes herilasele akent lahti teha, hakkasin aknalaual olevate asjadega kogemata nii kõvasti kolistama, et laps hakkas nihelema.

Merlin vaatas mind sellise näoga nagu tahaks mulle malakat anda ja kupatas mind magamistoast välja. Umbes kümme minutit hiljem hüüab ta dramaatiliselt: "Laps ärkas!"

"Mine! Ta ootab sind vaibal!" Ja Merlin lahkub.

Lähen vaibale. Seal ootab mind rõõmus Maru. Tavaliselt on lapse tuju kõige parem vahetult pärast ärkamist. Viskan ta kõrvale pikali. Vaatame koos tema beebiraamatut, räägime juttu, ta kilkab ja naerab.