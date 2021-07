Ema õudne kogemus lõi silme eest mustaks: ühtäkki kuulsin reka signaali – väiksem laps oli autoteele jooksnud

Olin parasjagu aiamaal rohimas. Minu kaks last ja koer olid toas. Nendega oli ka inimene, kes neid valvas. Seega uskusin, et saan ise rahulikult aiamaal toimetada.

Nägin, et rekajuht jalutas mu last hoovi poole tagasi. Mul lõi silme eest mustaks. Haarasin lapse ja hakkasin koera otsima. Viimane oli aiamaale jooksnud ja saime temagi kätte.

Kallistasin last ja nutsin. See oli kohutav ehmatus! Veidi hiljem selgus, et suurem poiss, kes oli mulle juua toonud, oli välisukse kogemata lahti jätnud.

Tahan oma looga öelda, et ükskõik, kui palju te ka ei usalda inimest, kes teie last hoiab, või isegi oma last, siis olge palun ettevaatlikud! Lapsed on siiski ettearvamatud. Minu lugu lõppes hästi, ent oleks võinud lõppeda ka äärmiselt kurvalt. Hoidke oma pisikesi! Nad on ju meie suurim armastus.