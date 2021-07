Pere ja Kodu juulinumbris | Ema valus läbielamine: tundsin, et olen oma perele koormaks, vihkasin end ja vältisin peegleid väga pikka aega

Proovisin jaanipäeval maal lastega ühe ilusa pildi teha. Päikeseline ilm, mitu hektarit suvist rohelust ja lapsed pärast suurt veesõda just riided vahetanud. Kõik tundus ideaalne, et abikaasa saaks minutiga paar klõpsu teha. Nali! Kahene tüdruk ei teinud kutsumisest üldse välja. Neljane poeg teatas, et tema ei kavatsegi end pildistada lasta, ning neljateistkümnene preili vaatas mind lihtsalt pika küsiva pilguga. Pärast kogu maailma kommide ja jäätiste kokkulubamist saime siiski ühe pildi, kus kolmest lapsest kaks kaamerasse vaatavad. Pärast abikaasa lahkumist teatas aga poeg mulle: “Emme, sa oled nii kallis!”

Laste kasvatamine on nagu muu elugi – täis ootamatusi ja katsumusi, nende vahel palju hindamatuid seiku. Ma ei kahelnud korrakski, kui mul avanes võimalus hakata Pere ja Kodu peatoimetajaks. Teadsin kohe, et soovin selle välja­kutse vastu võtta ja juhtida Eesti armastatuimat pereajakirja.

Nii suur elumuutus toob teadagi kaasa proovikive nii tööl kui ka selle sidumisel pereeluga. Lapsi isaga maale puhkama saates on hinges korraks kahjutunne: korteriaknalt lehvitamise asemel tahaks isegi varbad rohelisse murusse lükata… uue tööga aga puhkust napib. Hetk hiljem potsatab mu postkasti kaks kirja. Ühe kirjutaja tänab meid sisukate lugude eest ja hõikab lõppu siiralt: teete parimat pereajakirja! Teises annab endast märku Riina, kes sünnitas beebi juba 23. rasedus­nädalal ja sai pärast 4,5 kuud haiglas tütrega õnnelikult koju (lk 106). Korraga mõistan, et mu töös on nii palju põnevat, mis kaalub lühenenud suvepuhkuse mitu korda üle.