39. Tallinna vanalinna päevad „LOOD JA LEGENDID” 12.–15. augustil

Tallinna vanalinna päevad saavad uhke alguse Raekoja platsil 12. augustil kell 19 ansambli Trad. Attack! kontserdiga – tegemist on ansambliga, kes on võitnud kuulajate südamed just lugude jutustamisega, miksides vanu traditsioone ja pärimusi tänapäevase rokkmuusikaga.