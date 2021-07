Pelle Miljoona Villu Tammest: teadsin, et see noormees läheb Eesti ajalukku

Pelle Miljoona, kodanikunimega Petri Tiili, on juba 66aastane, aga näeb välja ikka pigem kui teismeline ja ka hing on mehel veel vägagi nooruslikku väge tulvil. Soomes tänaseni hinnatud ja värvikas artist pole jätnud lootust, et saab ka maailma paremaks muuta. „Mind huvitab maailma suur pilt, mitte pitsiheegeldamine,” ütleb Pelle. Tema viimaselt albumilt kõlavad ühiskonnakriitilised lood, nagu „Viimane diktaator” ja „Räpane ment”. Pelle arvates on ka punk veel elus ja toimiv. Vähemasti marginaalis. „Ikka tuleb poisse ja tüdrukuid, kes teevad bändi, mis on täis püha viha ja rõõmu loovat gruuvi!”

Pelle, kes on käinud Tallinnas juba nõukaajal, 1980ndate keskel, õige mitmeid kordi, kiidab, et linn on muutunud „moderniks euroopalikuks väikseks kosmopoliks, millel on isikupärane identiteet”. Muusik kiidab, et noored räägivad head inglise keelt ning on avatud ja sõbralikud. „Näiteks Telliskivist ja mujaltki linna paikadest õhkub kultuuri ja positiivset energiat.”

Värskemaid uudiseid augustis Tallinna saabuvast muusikust on aga see, et Pellel on nüüd uus bänd Pelle Miljoona Band. Kitarri mängib Hapa Tyni, bassi Timo Hyle ja trumme taob Jusa Lampikari. Bändi kuuluvad Pelle sünnilinnast Haminast pärit muusikud. Hapa Tyniga on Pelle mänginud juba teismeeast peale. Samu nägusid võib tegelikult näha ka laulja laiema koosseisu Pelle Miljoona & Hamina Acoustics ridades.

Kuulake uue bändi uut lugu „Johnny Guitar” YouTube'ist.

Lugu on osa „Maifesti ’21” EP-st, mis ilmub sel suvel. Pelle Miljoona Band plaanib teha ka täispika albumi.

Pelle ütleb, et 13. augusti Talsingi Keikkal kuuleb publik kindlasti ka tema vanu hitte, Soome punkklassikasse kuuluvaid lugusid. Tuntuim neist on „Moottoritie on Kuuma” („Kiirtee on kuum!”). Teatavasti sai sellest loost inspiratsiooni või enamgi Villu Tamme ja J.M.K.E. esimene ja kõige kuulsam hitt „Tere perestroika”.