9 kuud lakkamatut oksendamist

Esimest last jäin ootama 2007. aasta oktoobris ja liigse oksendamisega puutusin kokku juba siis, kuid teise raseduse aegsele vaevusele ei saanud see ligi­lähedalegi. Olin 21aastane ja abikaasa Argoga (35) koos olnud neli aastat, laps oli väga-väga oodatud. Enesetunne läks kehvaks viiendal rasedusnädalal ja peagi hakkasin oksendama. Kui arst kuulis, et oksendan päevas üle kümne korra, saatis ta mind kodulähedasse Rakvere haiglasse. Jäin sinna nädalaks ning sain raviks tilgutist naatrium­kloriidi ja glükoosi. Lisaks tehti mulle enne igat söögi­korda Cerucali süst, mis pärsib oksendamist.