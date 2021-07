Ekspert: pole võimalik olla samaaegselt hea isa ja vägivaldne partner, kes ütleb, et "lapse ema võiks ennast põlema panna"

Petoffer selgitab, kuidas aidata vägivaldset isa, kes lööb, alandab ja mõnitab last või lapse ema. "Isad harjutavad uusi oskusi ja on andnud tagasisidet, et suhted on muutunud paremaks. On isasid, kes on abiellunud peale programmi lapse emaga või hakanud uuesti koos elama," annab Petoffer lootust.