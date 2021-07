"Mõlemaid – meest ja elukutset ei tasu südamehääle järgi valida"

Näiteks ostsin väiksena omale ise igasuguseid asju, millest unistasin - pildistamiseks seebikarbi, ägeda narivoodi, Kodu-Anttilast riideid.

Samas ülikooliajal ei pidanud ma peale loenguid tööl käima, sest vanemad said endale lubada laste eluaseme ja toidu eest hoolitsemist. Noh, suviti need metsatööd jäid ikka, aga see oli taskuraha, et kontsertidel ja festivalidel käia, raamatuid osta.

Rikas inimene võrdub halb inimene?

Ühesõnaga rahas polnud kunagi probleemi, see tuli ja läks, ei olnud ta kunagi elus kõige tähtsam. Ei eriala valikul ega elukaaslaste valikul. Pigem oli ta hoopis see kõige viimane prioriteet ja olen nüüd aru saanud, et alateadlikult mõtlesingi alati, et rikas inimene võrdub automaatselt halb inimene ning hoidsin neist raha jumaldavatest tegelastest pigem suure kaarega eemale. Sest väärtushinnangud! Ükski normaalne inimene ei tee asju raha pärast, raha nimel.

Nii et kõik saab alguse lapsepõlvest. Meie igatahes kasvasime peres kõik samasugusteks. Keegi meist ei otsustanud edukaks, rikkaks või mõjuvõimsaks saada. Kõigi pruudid-peikad on ka alati sellised olnud, kel pole sentigi hinge taga.

Isa ikka vahel naljaga pooleks unistas, et keegi võiks nüüd lõpuks ometi ikka rikka väimehe või minia ka majja tuua, kaua võib! Aga ei. Polnud meil sellist rasket kasvupinnast olnud, et kindlustundeks oleks raha vaja olnud.

Nüüd, natuke elukogenumana mõistan küll, miks osa inimeste jaoks on finantsiline kindlustunne prioriteet number üheks – võimalik, et neil on lapsepõlves rahast väga puudu olnud ja nad proovivad täiskasvanuna teistsugust, vähe kindlamat ja stabiilsemat elu elada?

Finantsoskused