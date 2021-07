Tähelepanu, sünnitajad! Lapseootel naise jaoks on selle haiguse diagnoosimine eriti oluline

Palju aastaid usuti, et vaid meestel võivad need sümptomid esineda ja naised võivad olla vaid sümptomiteta "kandjad". Tänaseks on selgunud, et haigust võivad harva põdeda ka naised. Diagnoosimine on aga eriti oluline just rasedate puhul.