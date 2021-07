Koroona hävitab suhte: kui tahtsin poes maski ette panna, sai mees vihaseks ja rebis selle mult eest

Koroona-aeg on pannud proovile suhted nii laiemas suguvõsas kui väiksemas pereringis. Peale selle, et kohaneda on tulnud uutmoodi elukorraldusega, on käesolev aeg toonud esile ka maailmavaatelised erinevused, mis lähedased kahte leeri jaotab. Nii leiamegi ühelt poolt testijad ja vaktsineerijad ning teiselt koroonaeitajad. Just selline dramaatiline lahkheli on proovile pannud ka Margiti (nimi muudetud) suhte.