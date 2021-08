Caty Savi (27) ja Siim Kuusik (29) alustasid Brendoni (2 a 7 k) sõimega harjutamist, kui poeg oli poole­teisene. Emale ei tulnud otsus väga raskelt, kuna ta on algusest peale uskunud lasteaia arendavasse ja positiivsesse mõjusse. “Kuna Brendon on ainukene laps, oli mulle oluline, et ta saaks omavanustega koos mängida ja sotsialiseeruda. Samas tundsin, et olen ise väsinud kodus olemisest, igatsesin tööle­minekut,” räägib Caty. Ta tunnistab valehäbita, et kuigi mõnele emale sobib aastaid kodus lapsi kasvatada, siis tema nende hulka ei kuulu. “Oluline põhjus oli muidugi ka raha, sest vanemahüvitise periood sai läbi ning ühe sissetuleku kadudes on last kasvatada keeruline.”