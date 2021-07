Arhitektuurimuuseum kutsub keskaegses vanalinnas uut arhitektuuri nägema

1991. aastal just vanalinnas oma tegevust alustanud Eesti Arhitektuurimuuseumi kodu on juba veerand sajandit olnud Rotermanni soolalaos, nn Tallinna uues vanalinnas. Muuseumi peateema on küll 20. ja 21. sajandi ehituskunst, ent leiame eeskätt keskaegse vanalinna pidupäevadel võimaluse kaasaegse arhitektuuri ja restaureerimistööde kaudu kaasaegset ruumi loomist tutvustada.