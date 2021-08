Valepirukas



Gruusia leib, lapik, aga paksem variant. See on asendamatu grilliõhtute sõber, mille vahele võib panna igasugu asju – määrdejuustu, päikesekuivatatud tomateid, aga ka rebitud kana, suitsuvorsti. Üks meie lemmikmaitseid on pesto ja juustuga.

1 Gruusia leib

3–4 sl pestot

1 mozzarella-pall

Lõika leib ettevaatlikult pooleks, määri vahele pesto ja aseta juustuviilud. Suru uuesti kokku ja küpseta kas fooliumisse mässituna või grillresti vahel nii kaua, kuni juust on sulanud. Lõika viilud ja naudi!