See oli küll tavaline perearst, ei midagi hullu ega üleliia head, ent juba esmane visiit oli minu jaoks väga ebameeldiv. Ma sain kohe sellest Austraalia süsteemist aru ja mõistsin mismoodi inimesi seal sellesse liidetakse. Kõike tuleb teha täpselt nii nagu sulle ette kirjutatakse - mingist oma peaga mõtlemisest või paremate alternatiivide otsimisest ei tohi juttugi olla!

Näiteks tahtsin perearstiga arutada, et milliseid lisandeid rasedana võtta, mis ei oleks tavalised valged tabletid. Tundsin, et tahaksin midagi näiteks ökopoest juurde osta. Perearst ütles, et kui ma ei võta seda Elevetti, mis neil on ju välja ostetud ja mille müümise ees see arst mõistagi tulu saab, siis ma kahjustan oma last.

See oli see moment, kus mõistsin,