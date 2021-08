5kuuse beebi kõrvalt tööle: olen pumbanud tanklas, oja kaldal, puhkeruumides ja vetsus

Augusti esimene nädal on rahvusvaheline rinnaga toitmise nädal. Tänavuse nädala fookuses on „Protect Breastfeeding: A Shared Responsibilty“ ehk vastutuse jagamine, kus imetamise õnnestumisel on oma osa lisaks emale lapse isal ja tööandjal, aga kindlasti ka imetamisnõustajatel. Beebi kõrvalt tööle minekust ja sel ajal edasi imetamisest räägib oma kogemuse ajakirjanik Tuuli Jõesaar. “Kui beebi on nõus sööma nii pudelist kui ka rinnast, annab see kogu perele võimaluse titega tegeleda ja ema saab natuke vabadust, olgu siis tööleminekuks või spaatiiruks.”