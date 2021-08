Appi, mu koolilaps ei oska lugeda!

Liina (31) ja Karmo Tutenpali (30) peres kasvab kolm last: Karl-­Kristjan (9, pildil), Ron Robin (7) ja Teele Marie (2). Lasteaia viimases rühmas selgus, et Karl-Kristjani lugemisoskus on väga kehv: ta tundis küll kõiki tähti, aga ei olnud võimeline neid kokku lugema ega häälima. “Me ei olnud sellele üldse mõelnud ning arvasime, et lugemine tuleb lasteaia toel ühel hetkel lihtsalt iseenesest. Paar kuud enne kooliminekut oli meile aga ootamatu löök, et nii lihtsalt see Karl-Kristjaniga ei lähegi.” Ema ja isa püüdsid väga poja lugemist teadlikult arendada, näiteks vaatasid koos palju raamatuid, kuid märgatavat abi sellest polnud.