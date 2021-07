Ema lapse ekraaniajast: lisaks käskudele ja keeldudele tuleks mõista, mida olulist ta seal teeb

Meie poiss saab 14-aastaseks ja tema ekraaniaeg on neli tundi päevas. Nutiseadmed on lukustatud kapis. Selline kokkulepe on ajendatud eelnevatest juhtumitest ja on alternatiiviks vanema valverakendusele, mis rikkuvat tema õigusi. Õhtul enne uinumist läheb telefon kappi.