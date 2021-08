Maris Kõrvitsa kolumn: kas see paks tädi on Genka naine?

Suur osa suvest on juba läbi, kuid mina pole veel merre saanud. Võib-olla see “veel” on üle­liigne, sest tegelikult ma vette ei soovigi. Ma ei armasta ujuda seal, kus ma põhja ei näe, ja juba mitu-mitu aastat olen avalikes kohtades häbenenud kehalt riide­kihte eemaldada.