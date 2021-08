Kaksikud tõid kahekordse pinge, aga ka kahekordse rõõmu

Kuidas uus elukorraldus edeneb?



Arabella: Raske on olnud harjuda, et neljast pereliikmest sai järsku kuus. Selliseks muutuseks ei valmista miski ette! Kolmas laps oli meil planeeritud ja oodatud, aga väga suureks üllatuseks oli, et tulemas on hoopis kaksikud. Käsi on ju ainult kaks ja nelja väikse lapse jaoks on seda ilmselgelt vähe. Loodan, et aeg toob selgust ja mida suuremaks kaksikud kasvavad, seda paremini harjumused paika loksuvad. Näiteks praegugi on juba veidi kergem kui päris alguses. Nad naeratavad tihti ja see teeb päevad juba palju paremaks. Õnneks on ka ööd meil üllatavalt mõnusad – kõik lapsed tuduvad hästi.

Indrek: Probleeme meil jagub ja päevas võiks rohkem kui 24 tundi olla. Teame varasemast kogemusest, et füüsiliselt läheb peagi lihtsamaks, kõik lapsed on praegu alles pisikesed.