39. Tallinna Vanalinna Päevad „LOOD JA LEGENDID“ toimuvad 12.-15. augustil

Püha Katariina Kirik (Vene tn 14a/Katariina käik ) oli keskajal Põhja-Euroopa ja praegusel ajal ühtlasi Tallinna suurim kirik. Kirik on oma suurepärase aura ja akustikaga kujunenud armastatud kultuuripaigaks. Asukohaga otse linnasüdames, jääb ta vaid ca 200 m kaugusele Raekoja platsist. Tänaseks on 13.-14. sajandil rajatud hiiglaslikust uhkest kirikuhoonest, mis tegutses Dominiiklaste kloostri kirikuna ligi 300 aastat, järele jäänud vaid osa. Katariina kirik hävis peale reformatsiooni toimunud suures tulekahjus. Seniajani on säilinud suurepärased portaalid, osa müüre ja põrandaalune matmispaik.