Ema lapse sünnist 24. nädalal: ma ei julgenud haiglasse helistada, sest kartsin, et teda ei ole enam

Tollel õhtul tekkis mul lihtsalt väike verejooks ja mu ema viis mind Viljandi haiglasse. Olin täiesti kindel, et saan veel samal ööl koju tagasi oma peagi 2-aastaseks saava poja juurde. Paraku arstid nii ei arvanud.

7. augusti õhtul kell seitse hakkasid mul uuesti tuhud ja arst ütles, et kahjuks ei suuda nad enam sünnitustegevust tagasi hoida. Nad võtsid ruttu ühendust lastehaiglaga, et saadetaks kiirabi. Arst ütles, et ma ei tohi pressida ja pean ootama, kuni kiirabi saabub.

Minu pisike ime Miia-Mirelle sündis kahekümne neljandal nädalal. Ta kaalus 668 grammi ja oli 31 sentimeetrit pikk. Peale sünnitust sain teda korraks näha, ta oli kuvöösi pandud. Mitte et ma oleks väga palju näinud, kuna seal olid ju ainult voolikud ja juhtmed, aga siis viidi ta lastehaiglasse intensiivravi osakonda.