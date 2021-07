Muinsuskaitsjate soovid vanalinna tulevikuks

1. Vanalinnas elamist toetavate funktsioonide hoidmine ja püsielanikkonna suurenemiseks tingimuste loomine

Elanikkonna olemasolu on äärmiselt vajalik, et vanalinn püsiks elava asumina, mitte ei muutuks vaid turistidele mõeldud külastuskeskuseks. Vanalinna püsielanikkond on juba vähenenud kriitilise piirini, asumi haldamisel ja arendamisel tuleb esikohale seada selle elatavuse hoidmine, mitte turismi, meelelahutuse või äritegevuse edendamine.

Teeme ettepaneku, et asutuste väljakolimisel vanalinna hoonetest ei müüdaks neid hotellide, ööklubide jms loomiseks, vaid et linn hoiaks ja omandaks vanalinnas kinnisvara, et luua juurde eluruume, kauaoodatud munitsipaallasteaia ning muid kohalikku elu toetavaid funktsioone. Sama eesmärgi nimel tuleb jätkuvalt tegeleda ka öörahu tagamisega ja lühiajalise rendi reguleerimisvõimaluse loomisega.

2. Vanalinna ligipääsetavuse parandamine

Vanalinn on väga raskesti ligipääsetav ja läbitav jalgsi, ratastooli, lapsevankri või jalgrattaga. Vanalinna ei ole lihtne tulla, sest see on pea igast küljest ümbritsetud neljarealise sõiduteega, ülekäigud on harvad ja enamik neist on ebamugavad. Vanalinna ja selle ümbruse ligipääsetavuse parandamine on oluline nii piirkonna elatavuse kui ümbritsevate asumitega sidususe suurendamiseks, et tallinlastel oleks mugav vanalinna kohvikusse ja kontserdile tulla ning turistidel oleks võimalik vanalinnast ka ümbritsevatesse piirkondadesse hajuda.

Kiireima lahendusena tuleks vähendada vanalinna ümbritsevatel teedel piirkiirust 30 km/h ja luua tihedamad ülepääsud liiklusväiladest. Samuti on väga oluline vanalinnasiseste kõnniteede parandamine, mis on suures osas ikka veel kaetud logisevate nõukogudeaegsete plaatidega ja ääristatud kõrgete äärekividega.