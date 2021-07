Maria blogi: minu laps laagrisse ööseks ei jää, ma ei ole selleks lihtsalt valmis!

Loomulikult oli see üldiselt frustreeriv aeg, aga samas ei pidanud ma tegema lapse kõrvalt tööd. Saime lihtsalt olla. Suvi möödus eelmisel aastal rannas olles ja ka tänavu läheb nii. Ainukene erinevus on selles, et nüüd läheb vanem laps esimest korda laagrisse, et saada aru, kuidas see talle ja meile sobib.

Minu jaoks on mu esmasündinu siiski alles beebi, ja kuigi ta pole enam ammu lasteaianimekirjas ning alustab sügisel kooli, siis on ta siiski minu silmis pisike. Laagrisse ta seega ööseks ei jää. Ma ei ole selliseks asjaks ise veel valmis. Tahan oma kullakesi enda kaitsva tiiva all hoida.

Küll aga uurin juba ennatlikult, kuidas oleks võimalik last laagri jaoks ette valmistada - õiged jalanõud, nimeline korralik veepudel, müts ja riided, et lapsel oleks olemas varustus aja veetmiseks. Loodetavasti saadetakse ka nimekiri asjadest, mida on mõistlik kaasa panna. Eks ma natuke ikka muretsen, kas veepudelite täitmist jooksvalt jälgitakse või meenutatakse vee tarbimise olulisust selle palavaga.

Ühest küljest arvan, et laagris käimine on lapse jaoks hea võimalus luua sotsiaalseid suhteid eakaaslastega. Võimalik, et ta kohtab seal näiteks oma tulevasi koolikaaslaseid. Samas on see ka samm iseseisvumise teel. Olen isegi mitu korda oma elus laagris käinud ja kuna olin vanem, siis sain seal ka ööbida.

Minu jaoks oli see päris tore kogemus. Sain uusi sõpru ning palju värskes õhus liikuda. Järelvalve oli olemas ning sai õpitud muudki kasulikku. Samas sain ka teada, et ma olen üsna kangekaelne inimene ning pidin reeglite järgi painduma - see ei meeldinud mulle kohe üldse. Ent eks see ole paratamatus. Ühiskonnas või seltskonnas on reeglid kehtestatud siiski ohutuse ja heaolu tagamiseks. Paratamatult tuleb neist kinni pidada, kui tahad olla selle ühiskonna või seltskonna liige.