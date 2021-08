Inga (32) on kandnud ja imetanud kolme last, enne kolmandat tegi ta läbi rinna­operatsiooni. “Oli näha, et imetamised on mu rindadega laastava töö teinud. Kui nad olnuksid veidi suuremad, oleksin võinud neid ripprindadeks nimetada,” seletab naine mõrult. “Peegelpilt hakkas mind kiirelt häirima. Esimest korda elus häbenesin oma keha.”

Naise tee viis kiirelt ilukliinikusse, kus teda ootas rinnaoperatsioon. “Hommikul opijärgses palatis ärgates aga nägin oma uusi rindu ja korraga ehmusin... vaatasin neid ja minus tekkis tohutu õõv! Peast käis läbi küsimus, mida ma ometigi teinud olen?!”