Tallinna vanalinn kui võttepaik

Esimeseks Eesti mängufilmiks loetakse komöödiat „Laenatud naene”, mis filmiti Tallinnas 1912. aastal. Esilinastus toimus kõigest aasta hiljem. Film on 12 minutit pikk ja filmis on näha mitmed tuntud vanalinna paigad (nt Snelli park, Paks Margareeta, Patkuli vaateplatvorm, isegi vana Balti jaama hoone). Pikka aega arvati, et film on hävinud. Huvitav on asjaolu, et 2014. aastal avastati film Vene filmiarhiivist Gosfilmofondist Moskva lähedalt. Aastal 2017 taastas filmi Mart Sander. Tema helindatud, vahetekstidega täiendatud, koloreeritud ja õigeks korrigeeritud kiirusega versioon on 22 minutit pikk. Filmi sai näha Lühikese Jala väravatornis, mis kuulub Tallinna Linnamuuseumi filiaali Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi alla. Ja kindlasti saavad huvilised filmile pilgu heita ka tulevikus.