Laura vlogi: mul ei ole üldse kannatust, et söömisel tema tsirkusega kaasa minna

Ilmselt teab iga lapsevanem, et söögikord beebiga pole nagu meeltülendav käik Michelini tärniga restorani täiskasvanute seltsis. Ka Laura räägib videos, et beebi lauakombed sõltuvad viimase tujust ja toidueelistused võivad muutuda üleöö. See aga paneb proovile ema kannatuse, kes sellist tsirkust kaasa peab tegema.