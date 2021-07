Lotte uues kogupereetenduses õunausse kehastavad näitlejad | Elu väärib rohkem muinasjuttu!

Novembrikuus Saku Suurhallis lavale jõudva kogupereetenduse „Lotte ja vana õunapuu saladus“ peategelaseks on loomulikult armastatud koeratüdruk Lotte. Kuid tähtis roll on täita ka vanal õunapuul. Ning kus on õunapuu ja õunad, on muidugi ka õunaussid. Lotte etenduses on õunausse lausa kolm ja neid kehastavad noored näitlejad Johanna Kristina Artjušin, Kristjan Laas ja Kevin Pisartšik. Saame nendega tuttavaks!