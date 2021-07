LG ning Pere ja Kodu ajakiri kingivad ühele perele uhiuue pesumasin-kuivati!

Välja loositav LG pesumasin-kuivati (mudel F2DV5S7S0E*) on ideaalne lahendus inimestele, kes soovivad integreeritud lahendusega nii ruumi kui ka aega säästa. Masinal on mitmeid väärtuslikke lisafunktsioone: näiteks tehisintellektil põhinev AI DD funktsioon, mis suudab lisaks pesu kaalule tuvastada ka pesus olevate riiete kanga koostise, et vastavalt sellele kõige optimaalsem pesurežiim valida. Lisaks on pesumasinal TurboWash režiim, mis puhastab riideid vaid 59 minutiga, ning Steam+ režiim, mis kõrvaldab 99,9% allergeenidest, nagu näiteks hingamisprobleeme tekitavad tolmulestad. Pesumasina mootoril on 10 aastane garantii. Rohkem lisainfot kodumasina kohta saab LG kodulehelt.