Vaata vlogi | Lotte etenduse lavale jõuab hiiglasuur mägi

Noored näitlejad, kes igapäevaselt ka Lottemaal töötavad, leidsid eest tõeliselt kõrge mäe, mis novembris lavakujunduse oluliseks osa on. Kristjan arvas, et see on umbes 3000 meetrit lai – see tundus lihtsalt nii suur! Muidugi pidid mehed selle ka kohe vallutama, mis ei olnudki nii lihtne ülesanne – selgus, et Kevin kardab kõrgust! Vaata vlogist, kuidas nad väljakutsega siiski hakkama said ja milline näeb mägi välja seestpoolt!