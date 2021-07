Mida öelda lapsele, kelle isa tema kasvatamises ei osale, nii et ta tulevikus hingehaavadega teraapiasse ei satuks?

Ükskõik kui vahva on lapse elu koos emaga, on oluline, et laps saaks oma isast rääkida vanemaga, kellega ta koos elab. Lapsele ei tohiks isast halba rääkida, hoolimata sellest, milline on tema suhe emaga. See, kuidas isast peres räägitakse või üldse ei räägita, võib lapses tekitada häbi ja süümepiinu. Nendel tunnetel on aga oht jätta inimese ellu sügavaid hingehaavu, mida tuleb tulevikus teraapias lappima hakata. Rääkimisel on tervendav jõud ja sellega ei ole kunagi liiga vara alustada.