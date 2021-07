Ema: 1-aastase lapsega hotelle nagunii nautida ei saa, seega on haagissuvila mõnus valik

Aga egas midagi, panime oma kompsud kokku, ühendasime auto haagisega ja hakkasime tagasi Tallinna poole sõitma. Selleks ei läinud meil tegelikult kaua aega, sest kohvreid, mida pakkida, ei olnud. Viskasime lihtsalt prügi välja ja kinnitasime asjad piisavalt hoolikalt, et need sõidu ajal ringi ei liiguks.

Kokkuvõttes loen reisi edukaks. Mis kõik hästi läks? Esiteks saime iga päev ühe matka teha. Teiseks saime iga päev ujumas käia. Kolmandaks saime kuidagi isegi selle kuti seal karavanis magama. Neljandaks pidasime vastu kõik need neli ööd ja neli päeva, ega jätnud reisi pooleli. Viiendaks suutsime oma nahka nii hästi hoida, et see ei põlenud kordagi ära. Ole sa tänatud, hea SPF 50 päikesekreem! Kuuendaks oli kogu reisi ajal jahedam kui Tallinna korteris - mere ääres puhus tuul ja temperatuur oli madalam. Tänu tuulele polnud üldse sääski ja väga harva lendas mõni parm mööda. Seega tegime koha osas hea valiku.

Mida järgmine kord teisiti teeks?

Järgmisel korral oleks kauem! Jah, meile vist tõesti sobib ka selline reisimine. Oli aegu, mil mõtlesin õudusega, kuidas karavanreisil olles pean hommikuti merevaiguvõileiba pugima ning ei saagi juua apelsinimahla ja süüa pannkooke, mida hotellides pakutakse. Lisaks see räpasus, sest vett peab kokku hoidma ja korralikku ruumikat dušši ei ole.

Tegelikult sellest polnudki lugu. Mõtlesin selle üle pikalt eile ja veel tänagi ning leidsin, et ma ise olen muutunud. Loomulikult meeldivad mulle head hotellid ja sealsed hommikusöögid, aga 1-aastase lapsega neid nagunii nautida ei saa, seega haagissuvila on just väga mõnus koht, kus rahulikult toimetada, ilma et teiste hotellikülastajate ees piinlikkust tunneks, kui kusagilt suurem jonnituur peale tuleb. Matkabussiga reisides söö, millal tahad, kuidas tahad, kaua tahad.

Võtaks rohkem asju kaasa