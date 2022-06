Ema kogemus: mida teeksin teisiti, kui järgmisel korral pere ja väikelapsega haagissuvilas reisile läheksin

Loomulikult meeldivad mulle head hotellid ja sealsed hommikusöögid, aga 1-aastase lapsega neid nagunii nautida ei saa, seega haagissuvila on just väga mõnus koht, kus rahulikult toimetada, ilma et teiste hotellikülastajate ees piinlikkust tunneks, kui kusagilt suurem jonnituur peale tuleb.