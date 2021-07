Ettevõtlik vanalinn

Võib liialdamata öelda, et COVIDi põhjustatud kriis on vanalinna ettevõtlusele ja vanalinna ettevõtjate koostööpartneritele andmas hävitavat hoopi. Väga suur osa siinsetest ettevõtjatest on oma elu sidunud eesmärgiga, et meie vanalinnas kihaks elu, ja selle nimel palju andnud. Kriis ei ole lõppenud ja tulevik on kõigi jaoks ettearvamatu, samas pole ettevõtjad istunud käed rüpes, vaid otsinud võimalusi, kuidas kriis üle elada ja uusi võimalusi näha. Sügisel sai asutatud MTÜ Vanalinna Ettevõtjate Selts, mille eesmärk on ettevõtjate esindamine ja nende huvide eest seismine.