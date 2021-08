See mõjus nii kõikehõlmavalt. Hing tõrgub uskumast, et kalendris on pööratud taas järgmine lehekülg ja alanud on viimane suvekuu. Koolilaste vanemad tõmbavad nüüd sõõmu värsket õhku kopsudesse ja lausuvad kui mantrat: sel õppeaastal on kõik teisiti. Seekord saavad lapsed päriselt kooli! Ka meie kaaneloos teatab särtsakas Gerli Padar (lk 19) valehäbita, et ei kavatse kooliteed alustava Camillaga koos õppima hakata, kuna tal pole selleks ei kannatlikkust ega pedagoogigeeni. Minul ka ei ole.