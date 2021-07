Voodipesu tuleb valida vastavalt hooajale

Lisaks riietele on tark valida ka voodipesu sõltuvalt hooajast. Kui saabub sügistalvine hooaeg, siis otsivad kõik inimesed kapist välja mütsid, sallid ja kindad. Kõik kordub jälle, kui algab kevadsuvine hooaeg. Talvised riided ja aksessuaarid pakitakse kokku ja välja otsitakse sandaalid, kleidid, lühikesed riided ja rannariided. Nii nagu igal hooajal kantakse erinevaid riideid, samamoodi tasub tähelepanu pöörata ka magamistoas kasutusel olevale voodipesule. Magamistuppa sobivat voodipesukomplekti on tark valida sõltuvalt hooajast, kuna see aitab luua parimad võimalikud tingimused magamise ja kvaliteetse une jaoks. Inimene, kes üritab suvel magada paksu ja sooja flanellist voodipesukomplektiga, ei saa tõenäoliselt just kuigi kvaliteetset und nautida ning on hommikuks higine ja väsinud. Nostra pakub suurepärases valikus erinevaid voodipesukomplekte magamistuppa nii suveks kui ka talveks.