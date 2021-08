Esimest korda kohtuti juba aastaid tagasi koolis. Kuigi omavahel oldi tuttavad, said noored lähedasemaks pärast autoõnnetust, milles Sandra oma venna kaotas. “Tema punus mulle koolipäevadel hommikuti patsi ja õhtul koju tulles tegi alati süüa. Õpetas mind ujuma ja rattaga sõitma, kuid see on vaid pisiosa sellest, kui suure tähtsusega ta mulle oli ja siiani on.”

Kolm aastat vanem Margus pakkuski Sandrale turvatunnet, millest naine äkitselt ilma jäi. Suurest hirmust autoavarii ees hakkas Sandra Margusele pidudel truult kaineks rooliks. Margus, kes oli muidu Sandra arvates tore ja meeldiv kaaslane, avas joogisena endast aga hoopis teise külje.

“Mäletan üht korda, mil ta oli klubi ette jõudes nii purjus, et