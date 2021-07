Tähelepanu! Vaktsiinilao rike toob väikelaste vaktsineerimise kiirkorras varasemaks

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik muutis juba teisipäeval riiklikku immuniseerimiskava nii, et kuuevalentset vaktsiini saaks pooleteise- kuni kaheaastased lapsed. Määrus jõustub 1. augustil, kõige kiirem on nende lastega, kes hakkavad just kaheaastaseks saama.

Sõber lubas, et infomaterjalid avaldatakse vaktsineeri.ee lehel ja et perearstid on muudatustega kursis. "Ja tegelikult nemad on ka need, kes lapsevanemaga selle vaktsineerimise aja kokku lepivad. Kindlasti suur roll on siin perearstidel ja -õdedel."