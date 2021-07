VIDEO | Internetis furoori küttev ema: lapsed ei võlgne oma vanematele mitte midagi!

Selles konkreetses videos vastab Lisa kommenteerijatele, kes teda seoses ühe varasema teemaga kritiseerisid, kuna naine on otsustanud suhtluses omaenda emaga selged piirid seada. Kommentaatorid manitsesid, et naine peaks olema tänulik kõige eest, mida ema tema heaks teinud on.

Lisa aga nii ei arva. Ta ütleb: "Lapsed ei ole oma vanematele mingit kindlat tüüpi suhteid võlgu ja olenevalt konkreetsest vanemast ei pruugi nad täiskasvanuna neile isegi austust võlgneda."

"Vanemate ülesanne ongi oma laste eest hoolitseda. See on nende vastutus. Kõik selleni ei küündi, ent lapse füüsiliste ja finantsiliste vajaduste eest hoolitsemine on miinimum, mida iga vanem oma lapse jaoks tegema peaks. Sealt edasi tulevad juba emotsionaalsed vajadused, mida suudavad katta head vanemad, kuid selle näol pole tegemist tingimustega sõltuvussuhtega. Sa ei paku oma lastele armastust lootuses, et nad sulle siis pimesi alluksid ja teeksid mida iganes sina kui täiskasvanuna neil teha käsed."

Lisa leiab, et lapsed on ikkagi inimesed ja ei ole oma vanematele võlgu seetõttu, et viimased oma järeltulijate eest hoolitsenud on. See ongi nende kohus.

Tuhanded inimesed kommentaariumis nõustuvad Lisaga, kuid toovad välja, et just vanemad generatsioonid ei paista seda mõistvat.

Lisa ütles BuzzFeedile, et kuigi tema ja ta abikaasa armastavad oma laste eest hoolitseda ja jälgida, kuidas nad suureks kasvavad, siis ei võlgne järeltulijad oma emale täiskasvanuna üksnes seetõttu midagi, et viimane nad sünnitanud on. "Loodetavasti olen selleks ajaks nende imetluse ja austuse pälvinud just selle suhte tõttu, mis me loonud oleme, kuid mõistagi pole selles osas mingit garantiid."