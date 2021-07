Anna Lutter annab nõu: lihtne viis, kuidas lastega nauditavalt reisida

Anna ütleb saates, et eelistab reise, mida ei pea ise algusest lõpuni korraldama. „Mul on palju sõbrannasid, kes on täielikud reisihullud. Nad arvavad, et ma valetan, kui ütlen, et ma ei viitsi hakata reisi korraldama. Kui keegi minu eest ära korraldab ja mind nii-öelda kaasa võtab, siis ma liitun heameelega,” tunnistab ta ning lisab, et ilmselt tuleb see asjaolust, et ka tema argipäev on täis palju logistikat ja ilmselt seetõttu ei tundu talle reisi korraldamine midagi, millega ta sooviks tegeleda.

Kõige kergemaks peab Anna laevareise, eriti kui autoga minna. „Saan võtta nii palju asju kaasa kui soovin ega pea mitte midagi tassima,” ütleb ta. Anna proovib igal suvel vähemalt korra viia pere ka laevareisile. Ta usub, et lastega koos reisimine on oluline. „See on elamus ja see on juba kooskasvamise mõttes väga oluline. Ma ei ole siis ka nii palju arvutis kui tavaliselt, saan võtta aja perele ning keskenduda rohkem oma lastele. Selles suhtes pean perega reisimist äärmiselt oluliseks.” Ta peab ka kahekesi olemise aega suhtes oluliseks, kuid ei soovita seda võtta laste arvelt.

Laevareisi ühe olulise plussina toob Anna saates välja toiduvaliku. „Tallinki laevadel on alati nii hea toit. Võiks öelda, et ma elan selle nimel.” Viimasel reisil söödi esimesel õhtul Rootsi lauas ja seal jagus maitseelamusi nii pere suurematele kui ka väiksematele. „Minu lapsed on sellised, kes ei söö kõike, nagu eeskujulikud lapsed seda teevad, aga nii tore, et lasteala oli tehtud nii, et nad said ise oma toidud kätte. Nii tore oli vaadata, kuidas nad nautisid võimalust ise asjatada ja tõsta endale toitu juurde.” Lisaplussina toob Anna välja ka selle, et bufee puhul ei pea lapsed üldse oma toitu ootama. „Tihti nad ju väsivad ära. Järgmisel õhtul sõime Grill House’is, kuid õnneks oli ka seal kõik väga hästi lahendatud. Lastele olid seal värvimisraamatud. Nad olid nii elevil sellest, et said neid seal värvida.”