1. Prioriteedid on muutunud

Emotsionaalne intelligentsus, vaimne tervis ja kohanemisvõime saavad pandeemia tõttu olema fookuses veel aastaid. Iga lapsevanem peaks oma last nendest aspektidest lähtuvalt toetama.

Tervitatavad on harjutused, mille abil lapsed õpivad oma tundeid ja vajadusi väljendama ning kirjeldama. Näiteks, mis värvi on sinu tuju täna? Ka hingamis- ja meditatsiooniharjutused on omal kohal.

Välitunnid, aeg värskes õhus ja jalutuskäigud peavad leidma koha laste päevarutiinis.

2. Õpilased peavad nägema, et lapsevanemad usaldavad õpetajaid

"Me läbime aastatepikkuse koolituse, oleme ka õpetamise ajal jätkanud enda täiendamist ja me tõesti teame, mida teeme," ütleb kolmanda klassi õpetaja