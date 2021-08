RINNAGA TOITMISE NÄDAL. Tervise Arengu Instituudi andmetel ei ole mRNA vaktsiiniga kaitsepookimine imetamise ajal vastunäidustatud

Samuti ei ole vastunäidustatud rinnaga toitmise ajal end vaktsineerida, kuna mRNA vaktsiinid (nt Moderna, Pfizer-BioNTech) ei sisalda COVID-19 haigust põhjustavat elusviirust, seega haigust ei põhjusta ega ole ohtu viirust rinnapiima kaudu lapsele edasi kanda. Täheldatud on, et peale vaktsineerimist on leitud rinnapiimas antikehi, mis võivad last kaitsta COVID-19 eest. Vaktsineerimine on soovitav, kui rase või rinnaga toitev naine kuulub riskirühma.

Vaktsineerimine on siiski isiklik otsus, mille tegemisel tuleb kaaluda individuaalseid kasusid ja riske. Konsulteerida tasub perearstiga või rasedust jälgiva naistearstiga, kes tunneb patsiendi terviselugu ja oskab naist tema isiklikke riske hinnates nõustada.