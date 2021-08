Katariina kirikus on avatud DNA molekulidest ja tarokaartidest inspireeritud näitus

22. juulist 30. augustini on Katariina kirikus (Vene 14a, Tallinn) avatud Roonald Reiska näitus „Tarot ADN” („DNA taro”). Näituse seeria moodustavad 23 siiditrüki tehnikas printi, millel kujutatud inim- ja loomalaadsete olendite inspiratsiooniks on keskaegne „Tarot de Marseille” (üks tarokaartide kujundamise standardmustreid). Kollektsiooni värviküllased kompositsioonid loovad psühhedeelse maastiku, millel domineerivate figuuride tarosümboolikasse põimivad end ahelad, kujutamaks DNA molekule. „Tarot ADN” on käsitsi trükitud ajavahemikus 2014–2018, iga trüki tiraaž on 30 eksemplari.