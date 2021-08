Lastel on maal igav? Kolme lapse isa Illimar Pilt annab lustlikku nõu, kuidas maal olemine toredaks teha

Nutimaailmaga harjunud lastel võib ehk maal olles hakata pisut igav. Müramistreenerina töötanud laste metsasünnipäevade korraldaja Illimar Pilt kinnitab, et maal saab teha igasuguseid ägedaid asju, et laste meelt lahutada ja et nad unustaks end igasuguste nutiseadmeteta tundideks mängima.