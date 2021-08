Imetamisnõustaja: sünnitusjärgne depressioon on imetamise mitteõnnestumisse sisse kirjutatud

Kuigi Põlma sooviks, et kõik lapsed saaksid rinnast toidetud sõnab ta, et teab, et see pole alati nii lihtne. „Kui imetamine mingil põhjusel ei laabu, on parim valik kunstpiim,“ räägib Põlma ja lisab: „Kui sul ei õnnestu imetamine, siis see ei tee sinust halba ema.“ Tema sõnul on ta kuulnud, et imetamisnõustajad on sellekohaseid hinnanguid andnud. „Ka minu emaks saamise tee oli keeruline. Imetamine ei õnnestunud ja tundsin, et ei ole oma lapse vääriline,“ meenutab Põlma.