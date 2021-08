Margit ja Kaur (33) on koos olnud üheksa aastat. Neil on korter, mõlemad on karjääriredelil roninud kõrgele pulgale, nad on abielus ja paari igapäevaelu muudab kelmikamaks ka viieaastane koeratüdruk. Saabus paras aeg pere loomiseks. Rasedaks jäi Margit ilma pikema püüdmiseta ja kergelt. Ent üsna kiirelt hakkas Margitit saatma kannatuste jada: kõrge risk Downi sündroomile, meeletu iiveldustunne, hetkega jalust niitev väsimus ja ka rasedusdiabeet.