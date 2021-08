Elamuste järele vanalinna! Muuseumide vaade vanalinna tulevikule

Tallinna vanalinna UNESCO-staatus on olnud hea turundusargument välisturgudele, kohalikud on aga kasvavat turismimahtu arvestades ning keskmisest kõrgemaid hindu peljates siit eemale hoidnud. Kuigi viimase pooleteise aastaga on hinnad läinud taskukohasemaks ja turistide puudumine teinud ruumi kohalikele, ei ole vanalinna tänavad ometigi inimestest tulvil ning muuseumidegi külastajaskond on koroonaeelse ajaga võrreldes olnud napp ka suvekuudel. Kuidas saada muuseumid vanalinnas taas elama?

Vanalinn inimestele, mitte autodele

Autovabadus vanalinnas oleks suur asi, mis toetaks inimeste mugavamat ja turvalisemat liikumist. See eeldaks muidugi vanalinna serva taskukohaste parklate/parkimismajade loomist. Vanalinnas omakorda takistavad hetkel liikumist kõrged äärekivid, lahtised tänavakivid ja ära vajunud teed. Ajaloolised munakiviteed võiksid serva saada siledad rajad, millel oleks hea liikuda jalgsi, lapsevankri või jalgrattaga. Siin-seal võiksid olla rattaparklad, kuhu kaherattaline vajadusel jätta, et kunstisaali või muuseumi põigata. Rattaparklad vanalinnas toetaksid rohelise linna ideed. Lisaks võiks vanalinnas olla rohkem äraolemise paiku ka neile, kes ei taha just ühes või teises kohvikus või restoranis istuda.

Selged ühtse kujundusega suunaviidad

Kuigi arvatakse, et järjest vähem tehakse spontaanseid muuseumikülastusi ja seega on tulek vanalinna muuseumidesse arvatavasti juba varem veebiinfo põhjal ette valmistatud, loovad strateegilistesse asukohtadesse paigutatud muuseumi suunavad viidad siiski tulijale turvalise teekonna. Balti jaama kaudu on vanalinn lihtsasti ligipääsetav ka neile eestimaalastele, kes tulevad kaugemalt rongi või bussiga ning ei pruugi olla Tallinnaga ülemäära tuttavad.

Koostöö kohalike kogukondadega