Slovakk Martiniga (45) viis Karmeni kokku mitu õnnelikku juhust. Sõnatus teineteisemõistmises tantsisid nad tangovalssi, millest igapäevaellu naasmisel jäi hinge kripeldus. Ehkki Karmen ei unistanud Eestist lahkumisest, andis elu ise suuna kätte, kuna teda võlus, et Martin on tundlik ega etenda macho-meest. “Ta on armas ja hell – just see, mida suhtest otsisin.”

Karmen naudib Prahas elades suurlinna õhustikku, ilu, õhulisi ja uhkeid vaateid. Nimepäeva tähistatakse sama uhkelt kui sünnipäeva, mis meeldib eriti lastele. Prahas on ohtralt parke ja kui oled väljas mudilasega, siis inimesed sulavad. Nad ülistavad põnne, teevad pai ja võtavad neid sülle. Aga ilul on teinegi külg: suhtumine välismaa­lastesse pigem tõrjuv ja üldse on prahalased