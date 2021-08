Ühe ema kogemus: 6 asja, mida tütar mulle esimesel aastal õpetas

Sul on ainult praegune hetk

Beebid ei veeda aega juureldes möödunu üle. Kui nad miskipärast pahaseks saavad, siis on nad juba mõne minuti pärast sellest üle saanud ega mõtle sellele enam. Nad ei tee ka plaane tulevikuks. Nad elavad käesolevas hetkes ja see sobib neile suurepäraselt.

Värske emana tunnen ma tihti, et kõike on liiga palju ja muutun ärevaks. Mul on pidevalt kiire ja ma leian harva võimaluse, et nautida just siin ja praegu toimuvat. Aga iga kord, mil ma Avaga mängin, saan ma aru kui kaunis iga sekund on, kui me laseme kõigel olla. Mu tütar ei muretse selle üle, mida me homme teeme. Tema kogu maailm on selles hetkes ja ta keskendubki just sellele. See oli ka minu jaoks suurim õppetund. Muuhulgas ka kõige raskem. Aga kindlasti kõige väärtuslikum.

Kõiges on midagi ilusat, seda tuleb lihtsalt osata märgata

Enne Ava sündi kartsin ma, et pole suuteline lõputult kõristiga mängima või pole ma äkki piisavalt kannatlik, et mingeid asju aina uuesti ja uuesti teha. Aga endalegi suureks üllatuseks naudin ma maailma koos temaga avastamist. Isegi kui see tähendab tosin korda päevas puudele ja autodele osutamist või lõputut lillede nuusutamist. Talle pakub nii palju rõõmu näha puid, erinevas vanuses lapsi, loomi ja ta lehvitab isegi väikestele putukatele, keda märkab! Ta leiab kõiges midagi ilusat ja tal on alati põhjus naeratamiseks. Mina proovin talle õpetada tänulikkust, aga tema õpetab mulle seda, et on niivõrd palju asju, mille üle tänulikkust üldse tunda.

Ära anna kunagi alla

Võib-olla oled sa mõnikord näinud beebit näiliselt anna andmas. Näiteks püüdes end ümber keerata, roomata või midagi kätte saada. Võimalik, et nad ka ärrituvad sel hetkel. Aga ilmselt pole beebit, kes mõtleks „Olgu, kõndimine pole ilmselgelt mulle, ma ei saa hakkama ja mulle aitab, mina enam ei proovi." Selle asemel proovib ta aina edasi ja edasi kuniks ühel päeval tuleb see välja. Kas see pole mitte oluline õppetund järjekindluse kohta ka täiskasvanutele?