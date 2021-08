Näitus, mis jääb avatuks vaid neljaks päevaks

Olete eriliselt oodatud näituse avasündmusele, kus on võimalik kunstnikega vestelda ning uurida, kuidas ja mida nad teevad, millest inspiratsiooni on ammutanud ja mis neid paelub. Sündmuse käigus on võimalus jälgida live-joonistus-vestlust või lasta end portreteerida Sandra Langel. Soovitame oma soovist teada anda aadressil sandra.lanx@gmail.com (sessioon kestab 15 min – 2 t).

Bremeni torn

Bremeni torn (algselt ka Kampferbecki torn) on Tallinna linnamüüri kaitserajatiste hulka kuuluv neljakorruseline hobuserauakujuline torn. Sellest ühele poole jääb Munkadetagune torn, teisel pool on lähim säilinud naaber linnamüüris Hattorpe-tagune torn. Varem jäid Bremeni ja Hattorpe-taguse torni vahele Väike Rannavärav ja torn vana vene kiriku juures. Torni välismüür on ligi 2 meetri paksune, linnapoolne müür 1 meetri paksune. Torni uksel on kahekordne lukustus, sest 20. sajandi alguses hoiti tornis linna püssirohtu. Teisele korrusele, kus oli vangla, saab müürisisest treppi pidi. Vangla on valgustuseta, väikeste õhuavade ja käimlaga ruum, mille seintesse on müüritud raudrõngad. Kolmas ja neljas korrus olid laskeavade ja kaminatega. Bremeni torniga on ühenduses Bremeni käik, mis ühendab Uut tänavat Vene tänavaga. Kui torn sai 16. sajandil uue omaniku, hakati torni tema järgi Kampferbecki torniks kutsuma. 17. sajandini oli torni kahel korrusel vangla, hiljem peeti seal püssirohuladu.



