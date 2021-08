Peremustrid elukutsevaliku teel

15 aastat hiljem on seis selline, et mu poeg on pankroti järel Eestist lahkunud. Tütrel on oma ettevõte, millest ma mitte midagi muud aru ei saa, kui et see on kriisiaegadele vaatamata aasta-aastalt kasumis püsinud ja teised käivad temalt nõu küsimas. Mina pole kummagi lapse silmis eriti populaarne. Tütre solvasin ammu ära ning poeg usub, et just mina olen võtmeisik selles, mis ta elus valesti on läinud...”

Pauli naine Piret saab mõlema lapsega hästi läbi ja usub, et viga tuli sisse soorollidega seotud ootustest. „Meie poeg armastas kodu ja sõpru, süüa ja klaasikest... Joviaalne sell, kellele saatelehtede ja arvete maailm ei sobinud ja head suhted tundusid kasumist kallimad. Tütar aga vajas aega, et oma boheemlik loomus noorena välja elada, kogemusi koguda ja siis tõsiselt tööle keskenduda. Mina armastan mõlemat just sellena, kes nad on, ja ei soovi muud, kui et nad õnnelikud oleks...”